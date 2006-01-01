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Содержание

В фокусе

Новости »

Правильный подход

Ксефокам: боль моя, ты покинь меня! »

Правильный подход

Если сильному полу нужна поддержка… »

Правильный подход

Чем грозит нехватка железа?»

Правильный подход

СРК? Один ответ на все вопросы »

Правильный подход

Не сгореть на работе дотла! »

Правильный подход

Больше энергии в межсезонье »

Правильный подход

И нос дышит, и вирус побежден »

Беседа с Аптекарем

Бронхалис-Хель: свобода от кашля для всей семьи »

Беседа с Аптекарем

Летная погода для аиста »

Инструкция по применению

Куда глаза глядят »

Вопрос-ответ

Сиресп: когда дети кашляют »

Вопрос-ответ

«Карманная лаборатория»: новые стандарты точности »

Вопрос-ответ

Чай для мамы: с заботой о малыше »

Мифы и правда

Нормобакт L: бактерии в белых халатах »

Памятка Аптекарю

Острый иридоциклит »

Спецпроект «Возвращение романтики»

Любовная кулинария, или блюда для романтического ужина »

Схема лечения

Мастопатия: скрытая угроза»

Дневник потребителя

Дневник второго младшего ассистента »

Дневник потребителя

Спокойная ночь и доброе утро »

Ароматерапия

Иланг-иланг – чем сердце успокоится »

Рецептурный отдел

Урдокса. Контроль над желчью и защита для печени »

Рабочий момент

Дресс-код для Аптекаря»

Шаг за шагом

Старые песни о главном: работа с возражениями и претензиями »

Товары-прицепы

Диарея путешественников »

Другой подход

Аптеки Казахстана »

Тест

Внимательный ли вы человек? »

Шаг за шагом

9 упражнений на внимательность»

Рабочий момент

Webpharm – современные стандарты обучения »

Допрос с пристрастием

Дайте мне сертификат! »

Шпаргалка

Гель »

Здоровый совет

Лечебная диета №14»

Вакансии

Поиск работы »

BACKSTAGE

«Профессионалы» за кадром»

Звездная картотека

Эвелина Блёданс помогает родителям особых детей »

Читальный зал

Две тайны Аптекаря »

Разминка для ума

Кроссворд »
Чем грозит нехватка железа?
Мастопатия: скрытая угроза
Дресс-код для Аптекаря
Лечебная диета №14
«Профессионалы» за кадром

Единственный профессиональный женский глянцевый журнал.
Первый международный журнальный проект для первостольников.
Журнал поможет стать Вам успешным Аптекарем.
Доступная форма подачи профессиональной информации. Мы говорим на одном языке.
Обратная связь с читателями. Мы всегда услышим Вас и ответим на любой вопрос.
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