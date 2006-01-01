Содержание

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Правильный подход

Ксефокам: боль моя, ты покинь меня! »

Правильный подход

Если сильному полу нужна поддержка… »

Правильный подход

Правильный подход

СРК? Один ответ на все вопросы »

Правильный подход

Не сгореть на работе дотла! »

Правильный подход

Больше энергии в межсезонье »

Правильный подход

И нос дышит, и вирус побежден »

Беседа с Аптекарем

Бронхалис-Хель: свобода от кашля для всей семьи »

Беседа с Аптекарем

Летная погода для аиста »

Инструкция по применению

Куда глаза глядят »

Вопрос-ответ

Сиресп: когда дети кашляют »

Вопрос-ответ

«Карманная лаборатория»: новые стандарты точности »

Вопрос-ответ

Чай для мамы: с заботой о малыше »

Мифы и правда

Нормобакт L: бактерии в белых халатах »

Памятка Аптекарю

Острый иридоциклит »

Спецпроект «Возвращение романтики»

Любовная кулинария, или блюда для романтического ужина »

Схема лечения

Дневник потребителя

Дневник второго младшего ассистента »

Дневник потребителя

Спокойная ночь и доброе утро »

Ароматерапия

Иланг-иланг – чем сердце успокоится »

Рецептурный отдел

Урдокса. Контроль над желчью и защита для печени »

Рабочий момент

Шаг за шагом

Старые песни о главном: работа с возражениями и претензиями »

Товары-прицепы

Диарея путешественников »

Другой подход

Аптеки Казахстана »

Тест

Внимательный ли вы человек? »

Шаг за шагом

Рабочий момент

Webpharm – современные стандарты обучения »

Допрос с пристрастием

Дайте мне сертификат! »

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Звездная картотека

Эвелина Блёданс помогает родителям особых детей »

Читальный зал

Две тайны Аптекаря »

Разминка для ума

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